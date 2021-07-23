Ученые развенчали миф о напитках с сахарозаменителями

Ученые развенчали распространенный миф о напитках, в которых содержатся сахарозаменители. На самом деле, они могут нанести вред здоровью.

В рамках проведения исследования специалисты изучали пищевые привычки 100 тысяч людей. Наблюдения показали, что частое употребление сладких напитков провоцирует риск развития сердечно-сосудистых патологий. Продукты, в которых использованы искусственные подсластители, увеличивают вероятность развития различных заболеваний на 20%. Ученые обнаружили, что постоянное потребление диетической колы провоцирует появление диабета второго типа.

В то же время исследователи советуют воздержаться от сахара в классическом виде. Если хочется съесть что-то сладкое, лучше отдать предпочтение цельным фруктам. Как правило, они являются очень питательными, к тому же в них содержится природная клетчатка.

Источник: www.medikforum.ru