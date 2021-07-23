 

Лавров поддержал российских олимпийцев и вспомнил песню “We will rock you”

23.07.2021, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за двухлетних санкций спортсмены из РФ будут выступать под названием команды Олимпийского комитета России (ROC – Russian Olympic Committee). Наши атлеты не имеют права на национальный флаг, в их честь не будет звучать государственный гимн.

Лавров пожелал российским олимпийцам только побед вне зависимости от того, в каких нарядах они появятся. В нашей команде есть очень сильные представители почти во всех видах спорта, заявил министр ходе вебинара “Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы” на площадке “Единой России”.

Глава МИДа обратил внимание на название команды Олимпийского комитета России (ROC) и вспомнил о песне группы Queen “We will rock you”.

“А переводится огрублено это как: “Мы вас разгромим”. Ну раз нам такую аббревиатуру одобрили, символизм обязывает всех побеждать”, – добавил глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров входит в общефедеральную часть списка “Единой России” вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, главврачом “Коммунарки” Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 июня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Мнение: Германия в отношениях с Россией наступает на английские грабли

04.12 / “Эксклюзив!”: Пьяная Кристина Асмус в купальнике впечатлила подписчиков

03.08 / Мнение: Эффективные паровозы

09.12 / Мнение: О секретных деталях предстоящего транзита власти Путина

12.10 / Мнение: Новые китайские пехотные дроны

16.10 / Мнение: Расстрел пленных армян

22.01 / Кети Топурия родила сына от Льва Деньгова: первое фото и имя ребенка

06.10 / В Краснодаре казаки провели рейд по борьбе с кейпоперами

01.11 / В Санкт-Петербурге пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья

19.07 / Ученые: Форма лица никак не связана с характером человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика