Возмездие за правду: Почему звезда “Приключений принца Флоризеля” умерла в забвении

Очаровательному ковбою из “Приключений принца Флоризеля” Валерию Матвееву сулило большое будущее, но успех в культовой картине не помог ему продвинуться на службе. Прогремевшая в 1979 году на весь СССР многосерийная комедия принесла артисту лишь недолгую популярность. Хотя колоритный техасец и покорил зрителей, больше крупных ролей Валерию Матвееву не давали. До конца жизни он снимался в кино на втором плане.

Артист умер в 2014 году в возрасте 57 лет после тяжелой болезни. Почти всю свою осознанную жизнь он посвятил работе в Большом драматическом театре им. Горького (ныне им. Товстоногова, — Прим. ред.). В окружении Валерия Матвеева не сомневались, что он стал актером по призванию, своим мастерством он делился и со студентами Университета культуры и искусств, где преподавал.

Актер прекрасно знал, что и как можно показать этому миру, но ему так не предоставили возможность сыграть первостепенного персонажа. Тем не менее он исполнил немало эпизодических ролей после “Приключений принца Флоризеля”. В их числе: инспектор Эш в детективном сериале “Ниро Вульф и Арчи Гудвин”, диссидент Ястребов в драме “Вербное воскресенье” и художник Мосин в отдельной серии “Улиц разбитых фонарей-10”.

После смерти артиста знакомые Валерия Матвеева отмечали, что он отличался невероятной честностью и прямолинейностью — жил в угоду правде, не пытаясь заискивать перед людьми. “У него не было званий. Это верно. Трудно получить звания, если ты не считаешь нужным скрывать свои мысли. Порой даже в резкой форме Валера рубил правду матку. Иначе, он считал, жить невозможно”, — заявлял петербуржец Вадим Лыков.

Что именно помешало звезде “Приключений принца Флоризеля” пробиться к вершине славы — характер или стечение обстоятельств, узнать уже не получится. Однако ясно одно: Валерий Матвеев прожил достойную жизнь, не предавая совесть и свои убеждения.