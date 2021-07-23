Блогер Хованский публично извинился за песню о «Норд-Осте»

Видеоблогер Юрий Хованский, арестованный в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма, извинился за песню о теракте на Дубровке и назвал ее «ужасной ошибкой».

Письмо Хованского из СИЗО опубликовал во «ВКонтакте» блогер Илья Мэддисон (Давыдов).

«Я понимаю, что моя песня отвратительная и не имеет оправдания. Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», – написал Хованский.

Напомним, Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии.

Подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников, комментируя задержание блогера, сообщил газете ВЗГЛЯД, что тому грозит тюрьма. «Это ведь не только пропаганда терроризма и экстремизма, но еще и призывы к массовым убийствам», – сказал он.

Позже Хованский признался, что действительно публично исполнял эту песню. Также по делу Хованского следователи допросили YouTube-блогера Дмитрия Ларина.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Хованского до 8 августа. Его защита собиралась обжаловать арест.