 

Блогер Хованский публично извинился за песню о «Норд-Осте»

23.07.2021, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видеоблогер Юрий Хованский, арестованный в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма, извинился за песню о теракте на Дубровке и назвал ее «ужасной ошибкой».

Письмо Хованского из СИЗО опубликовал во «ВКонтакте» блогер Илья Мэддисон (Давыдов).

«Я понимаю, что моя песня отвратительная и не имеет оправдания. Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», – написал Хованский.

Напомним, Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии.

Подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников, комментируя задержание блогера, сообщил газете ВЗГЛЯД, что тому грозит тюрьма. «Это ведь не только пропаганда терроризма и экстремизма, но еще и призывы к массовым убийствам», – сказал он.

Позже Хованский признался, что действительно публично исполнял эту песню. Также по делу Хованского следователи допросили YouTube-блогера Дмитрия Ларина.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Хованского до 8 августа. Его защита собиралась обжаловать арест.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / “Нацкорпус” блокировал “Патриотов” Кивы, НАБУ расследует закупки вакцин, самолет МАУ в Иране могли сбить намеренно. Главное за день

03.07 / В Кремле назвали «местами сложной» ситуацию с оставшимися в РФ из-за COVID-19 гражданами СНГ

11.09 / В Белом доме заявили о попытках РФ «посеять раздор и хаос» в США

30.05 / В Киеве стартовал кинофестиваль “Молодость”

05.06 / Трампу предложили баллотироваться в Конгресс, чтобы объявить импичмент Байдену. Он назвал идею “очень интересной”

25.05 / Депутат Шеин объяснил свое «спокойное отношение» к зарплате в 400 тыс. рублей

18.07 / Байден предупредил о готовящемся российском вмешательстве в выборы

10.12 / “Говорить, что ей не нужна была эта победа – лицемерно”. Санина откровенно высказалась о победительнице “Танцев со звездами” Димопулос

12.07 / Английские фанаты сорвали злость на мусорных баках после Евро–2020

22.12 / От COVID-19 умер еще один депутат Госдумы РФ, более трети депутатов переболели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика