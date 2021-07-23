 

Три поколения: опубликован новый портрет королевской семьи Швеции в полном составе

23.07.2021, 15:06, Разное
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У шведских монархов есть традиция – уже больше века, начиная с 1906 года, все короли Швеции вместе с семьями проводят летние каникулы на острове Эланд в Балтийском море. И если в прошлом году из-за пандемии коронавируса монаршая семья не смогла собраться в полном составе, то в этот раз все получилось. В ознаменовании этого события шведский двор представил новый групповой портрет трех поколений монархов.

На фото, опубликованном сегодня в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи, правящие монархи в окружении детей и внуков: король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, их старшая дочь, кронпринцесса Виктория с супругом, принцем Даниэлем и детьми – 9-летней Эстель и 5-летним Оскаром, младшая дочь Мадлен с семьей – мужем Крисом О’Нилом и тремя детьми (7-летней Леонорой, 6-летним Николасом и 3-летней Адриенной), а также сын королевской четы, принц Карл Филипп с женой, принцессой Софией и тремя сыновьями (4-летним Александром, 3-летним Габриэлем принце Джулианом). Последний является самым младшим членом семьи на портрете – малыш появился на свет 26 марта этого года.

Семья, которая после долгого пребывания в разных местах теперь может снова собраться на острове солнца и ветров, – сказано в подписи к фото.

Групповой портрет получился летним и неформальным. Монаршие особы позируют на цветочном лугу в легких, простых, непарадных одеждах, в основном, в светлых тонах. У детей, некоторые из которых заняли место на деревянной телеге, в руках цветы, а в ногах у короля расположился любимый питомец – пес Бренди.

На острове семья проведет как минимум весь июль, а начинается “отпуск”, как правило, 14 числа с празднования дня рождения принцессы Виктории, которой в этом году исполнилось 44 года. Если в прошлом году из-за закрытых границ на торжестве присутствовал сокращенный состав королевской семьи, то на этот раз вместе с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией на празднике были все. Причем принцесса Мадлен с мужем и детьми прилетела из США, где живет уже три года (в частности, говорилось, что они проживают в Майами), в родную Швецию еще в середине июня.

Виктория и Даниэль с детьми на праздновании ее дня рожденияКрис О’Нил, принцесса Мадлен и принц Карл Филипп



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