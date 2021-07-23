Украина подаст в ФИФА заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу

Павелко сообщил о таком решении вице-президенту Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналесу во время рабочей встречи.

Павелко также поблагодарил BSWW за сотрудничество и выразил надежду, что организация будет сопровождать украинскую заявку и поможет в ее продвижении в ФИФА.

Он рассказал, что основным местом проведения матчей будет Одесса, а Киев, Днепр и Ивано-Франковск, в которых есть инфраструктура для пляжного футбола, будут запасными локациями и местом расположения тренировочных баз команд.

При этом планируется усовершенствовать материальную базу во всех вышеназванных городах, чтобы обеспечить проведение турнира такого уровня.

Контекст:

В этом году чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа в Москве. Участие в нем примут 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться в Цюрихе 8 июля.

Украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира, который проходил в Португалии, и попала в число четырех команд от Европы, получивших право сыграть на ЧМ. Однако Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение не отправлять сборную в Россию после консультаций с Министерством иностранных дел и Министерством молодежи и спорта, “просчитав все риски”, связанные с такой поездкой.

Сборную Украины заменит Швейцария, которая заняла пятое место по итогам отборочного турнира.

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