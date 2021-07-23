Суханов о своей ориентации: Следите за порядком в своей кровати – почаще белье меняйте, подмывайтесь, предохраняйтесь

“Я не буду спрашивать по поводу ориентации – это уже спрашивали куча людей, в том числе Катя Осадчая”, – начал разговор Демен, но Суханов его перебил.

“Почему это вас так волнует всех?” – поинтересовался он.

“Неизвестное всегда волнует. Ты не подтверждаешь, но и не опровергаешь”, – объяснил Демин.

“Я ни к кому в постель не напрашиваюсь. Это не потому, что я не хочу ответить, а я реально не понимаю этого. Я вот ни у кого не спрашиваю: “А с кем человек живет”. Да по барабану, на самом деле. Вне зависимости от того, с кем бы человек ни жил – вот ты если видишь счастливые глаза, и слава тебе господи, и пусть никто этому не помешает, и пусть будут счастливы. Какая, хрен, разница?” – заявил Суханов.

На вопрос ведущего, почему мужчины, которые относятся к ЛГБТ-сообществу, скрывают свою ориентацию, заявил, что первыми это должны сделать украинские политики.

“Потому что ни один политик у нас за всю новейшую историю Украины не нашел в себе мужества сказать: “Послушайте – это такие же люди, как и вы. Отстаньте вы от них, господи. Ну что они вам сделали, чтобы вы их презирали и ущемляли? Пока мы не начнем уважать друг друга, у нас, уважаемые, ничего не получится”. Кто-нибудь из политиков такое заявление делал? Нет! Они ж все трясутся за свои голоса и рейтинги. Да пусть они засунут в одно место все свои рейтинги. “, – отметил Суханов.

Он подчеркнул, что независимо от того, кто с кем спит, люди равные.

“Равные! Вы следите за порядком в своей кровати – почаще белье меняйте, подмывайтесь, душ принимайте, предохраняйтесь, а не смотрите, с кем живет сосед иди соседка. Вот эта хренотень меня раздражает жутко”, – резюмировал он.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Суханов родился в российском Иваново. Работал ведущим на российских телеканалах “Дождь”, ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу “Говорить Україна” на канале “Украина”. С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики “Кращі рецепти” в рамках утреннего шоу “Ранок з Україною”, а с 2016 года – ведущим программы “Кулинарная академия” на том же телеканале.

В декабре 2019 года Суханов получил украинское гражданство. В мае 2020 года ведущий заявил о намерении отказаться от российского гражданства, но в июле 2021 года сообщил, что не может этого сделать, так как для этого ему нужно ехать в Россию, где он не был с 2014 года. “Я до сих пор не могу получить паспорт. Есть указ президента. У меня на руках удостоверение гражданина Украина, срок которого истекает в ноябре, а паспорт я не могу получить, потому что не могу поехать в Россию. И не могу, соответственно, принести справку из российского посольства об отказе от российского гражданства”, – заявил он.

В 2003 году Саханов женился на Ольге Каменчук, а в 2016 году пара рассталась. Жена Суханова окончила Ивановский государственный университет, является доктором психологических наук.

22 июля 2021 года Суханов заявил, что считает себя виноватым в том, что у них с супругой не было детей, но был рад, когда узнал, что в новых отношениях бывшая жена стала матерью.

Весной 2014 года Россия после незаконного референдума оккупировал Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

—