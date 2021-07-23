 

В день открытия Олимпиады организаторы объявили о 19 новых случаях COVID-19, среди заболевших – спортсмены

23.07.2021, 14:56, Новости дня
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Среди тех, у кого подтвердили коронавирусную инфекцию – трое спортсменов: член сборной Чехии по пляжному волейболу Маркета Слукова, ее соотечественник велосипедист Михал Шлегель и таэквондистка из Нидерландов Решми Оогинк.

В числе других инфицированных на Олимпиаде в Токио есть и сотрудники СМИ (сегодня их стало на три больше), и подрядчики, задействованные в проведении игр.

Всего с 1 июля организаторы Олимпиады зарегистрировали 106 случаев COVID-19.

Спортсмены, которые контактировали с инфицированными, смогут принять участие в олимпийских соревнованиях при условии, что их тест на коронавирус будет отрицательным.

Сегодня в Токио проходит церемония открытия игр. Часть соревнований началась еще до этого.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они завершатся 8 августа и пройдут преимущественно без зрителей.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом больном COVID-19 жителе олимпийской деревни – не спортсмене – стало известно 16 июля. По состоянию на 22 июля среди участников Олимпиады в Токио и персонала подтвердили 87 случаев COVID-19, сказано в отчете оргкомитета Токио 2020.

Чилийскую таэквондистку Фернанду Агуирре отстранили от участия в Олимпийских играх из-за выявленной у нее коронавируcной инфекции. Она стала первой отстраненной спортсменкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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