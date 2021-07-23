 

Диетологи назвали пять видов мешающих похудению напитков

23.07.2021, 14:52, Разное
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Диетологи из США назвали пять видов напитков, которые мешают процессу похудения. Зачастую, при желании сбросить вес, люди акцентируются в основном на еде. Однако необходимо уделять внимание и потребляемым напиткам.
По словам врачей, необходимо отказаться от соков, поскольку в них отсутствует полезная клетчатка, но зато есть много сахара. Лучше съесть фрукт в натуральном виде. Если есть желание употребить напиток, то необходимо выбирать тот, где содержится меньше сахара. Выпить можно не более половины стакана такого сока.

При похудении нельзя пить коктейли с содержанием алкоголя. Вместо них лучше позволить себе немного экстра-брюта или же низкоуглеводного пива. В список попали и газированные сладкие напитки. В их составе много искусственных подсластителей, которые только провоцируют тягу к калорийным продуктам. К тому же такие напитки способствуют скачкам уровня сахара в крови.

Те, кто желает похудеть, должны пить кофе без ароматизированных высококалорийных сливок. Разбавлять этот напиток можно несладким миндальным или же овсяным молоком.

В процессе корректировки веса не нужно злоупотреблять сладкими спортивными напитками. Они являются очень калорийными. Стоит отдавать предпочтение обычной воде, черному кофе, зеленому чаю. Все эти напитки способствуют скорейшему расщеплению жира.

Источник: lenta.ru



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