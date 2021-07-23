Ведущий Андрей Малахов рассказал о первой любви

Популярный российский ведущий Андрей Малахов пояснил о своей первой любви. Эта тема была затронута в рамках откровенного разговора с актрисой Ириной Безруковой для ее YouTube-канала.

Малахов рассказал, что начал влюбляться достаточно рано. Когда будущий ведущий учился в первом классе, то подарил девочке по имени Татьяна альбом с арками. Его он получил от родственников, но решил передарить. Данный предмет по меркам того времени являлся очень ценным, поскольку производился в ГДР. Малахов рассказал, что был рад больше, нежели девочка, получившая такой презент.

Ведущий также пояснил о важности романтики. Он убежден, что люди сами должны ее создавать. В особенности это важно делать с годами, когда начинает зашкаливать цинизм окружающего мира. Это чувство люди должны сами культивировать.

Напомним, что Андрей Малахов уже десять лет женат на Натальи Шкулевой. В звездной семье растет сын Александр.

Источник: www.youtube.com