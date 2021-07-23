NAD+ и NMN – волшебные элементы молодости?

NAD+ и NMN

Любопытно, что NAD+ (никотинамидадениндинуклеотид) был открыт в самом начале прошлого века английскими биохимиками Артуром Харденом и Уильямом Джоном Янгом. Затем на протяжении всего XX века его много и тщательно исследовали, и ученые, которые открывали новые его свойства, получали Нобелевские премии.

Сейчас за открытиями в области NAD+ следит буквально весь мир, поскольку последние данные показывают, что этот элемент напрямую связан со старением живых организмов.

Никотинамидадениндинуклеотид — это кофермент витамина В3. Исследования показывают, что он играет важнейшую роль во многих биологических процессах, происходящих в организме.

Если быть точным, то NAD+ задействован в окислительно-восстановительных реакциях и переносит электроны из одной реакции в другую. Он берет электроны у одних молекул и передает их другим — таким образом энергия, которую человек получает от пищи, преобразуется в ту, что питает наше тело и мозг. Этот кофермент способствует выработке митохондриями сильного антиоксиданта АТФ — главного источника энергии, благодаря чему весь наш организм существует, он же поддерживает нашу нервную систему, а также участвует в метаболических процессах. Получается, все, что происходит в нашем организме, зависит от NAD+.

NMN — это никотинамидмононуклеотид, который является прекурсором, то есть предшественником, веществом, которое участвует в реакции и приводит к образованию NAD+. Этот фермент изначально содержится во всех клетках организма и присутствует даже в грудном молоке. NMN способствует восстановлению ДНК, регенерации тканей и замедляет процесс старения органов.

Многие доклинические исследования показывают, что NMN может улучшать различные классические особо значимые показатели при старении клетки. В настоящий момент существует уже более 100 научных исследований в отношении антивозрастных свойств NMN. Сегодня известно более чем о 40 активных клинических исследованиях на людях, которые показывают пользу NMN, включая улучшение работы мозга, сердечно-сосудистой системы и метаболизма.

Как NAD+ и NMN влияют на старение?

Организм самостоятельно производит NMN и NAD+, однако их уровень с возрастом значительно снижается. Важной причиной снижения уровня NAD+ по мере старения является хроническое воспаление. Термин «инфламейджинг» используется для обозначения вредного эффекта, который вызывает хроническое слабовыраженное воспаление, ускорение старения. Одним из последствий инфламейджинга является снижение уровня NAD+. Воспаление вызывает повышение уровня клеточного фермента CD38, который расщепляет NAD+ и фактически является его прекурсором.

Анализы данных показывают, что сокращаются NMN и NAD+ у всех, вне зависимости от качества жизни и здоровья человека. К 40 годам NAD+ снижается на 50%, а к 60 годам — на 80%. Последние исследования показывают, что это напрямую влияет на старение организма, поскольку установлена связь снижения коферментов и возникновения возрастных заболеваний. При снижении уровня NMN уменьшается уровень NAD+, а значит, вырабатывается меньше АТФ — следовательно, органы и ткани получают все меньше энергии, клетки все больше истощаются и в результате погибают.

Низкий уровень NAD+ может вызывать замедление метаболизма, что ведет к набору веса и слабому контролю уровня сахара в крови, быструю утомляемость, ухудшение состояния кровеносных сосудов. Также снижение NAD+ может привести к возрастному снижению мышечной массы (саркопения), ухудшению памяти и умственных способностей, снижению остроты зрения и слуха.

Можно ли поддерживать уровень «волшебных элементов молодости»?

Современные технологии позволяют поддерживать уровни NAD+ и NMN при помощи инновационных пищевых добавок. Учитывая важность NAD+ для нормального функционирования клеток и борьбы со старением, сегодня набирают популярность стратегии повышения уровня NAD+ с помощью пищевых добавок. Поскольку наш маркетплейс постоянно следит за инновациями в области здоровья, у нас уже появились пищевые добавки с никотинамид мононуклеотидом (NMN) или никотинамид рибозидом (НР). Обе эти улучшенные формы витамина B3 доказали свою эффективность для увеличения количества NAD+ и его поддержания на нужном уровне при условии длительного приема. В медицинской литературе их называют стимуляторами NAD+, поскольку они очень эффективно повышают его уровень в организме.

Они способны увеличивать уровень NAD+ и NMN на клеточном уровне. Контролируемое исследование, которое было опубликовано в 2017 году, показало, что у пожилых людей, принимавших ежедневную дозу 250 мг никотинамид рибозида — одной из версий пищевых добавок, уровень NAD+ повысился на 40% всего за 30 дней. Также исследования показывали, что увеличение NAD+ способствовало здоровому обмену веществ и улучшению когнитивной функции.

Обычно дозировка никотинамид мононуклеотида (NMN), согласно имеющимся данным, устанавливается на уровне 250–500 мг в день, а никотинамид рибозид (НР) необходимо принимать в количестве 1000 мг в день. Эти дозировки хорошо переносятся, не вызывают побочных эффектов и не взаимодействуют с лекарственными средствами.

Не является лекарственным средством

Оригинал публикации: “Коммерсант”