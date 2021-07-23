Названы неожиданно популярные направления для туризма по России

На сегодняшний день большинство россиян выбирают морские курорты Крыма и Краснодарского края, но также пользуются популярностью такие направления как Сахалин, Тюмень, «Архыз», Кавминводы, Калининград и Бурятия, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

«Естественно, русский турист в летнее время по большей части выбирает Крым и Краснодарский край. Понятно, что спрос повысился и на другие направления, причем еще в прошлом году, когда границы закрылись, но я бы не сказал, что что-то из этого удивляет», – говорит первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Владимир Канторович.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа туристам можно будет приезжать с отрицательным ПЦР-тестом, однако в течение трех дней после заселения они будут обязаны пройти вакцинацию против коронавируса. В связи с этим россияне все чаще начали обращать внимание на горные курорты, продолжает собеседник. Самыми приспособленными на сегодняшний день являются «Роза Хутор» в Красной Поляне города Сочи, а также «Архыз», который находится в Карачаево-Черкесии.

«В «Архызе» сейчас действительно улучшается инфраструктура, идет активное строительство, государство в него вкладывается. Там уже сегодня по-туристически приятно отдыхать, практически все приспособлено, чего нельзя сказать пока о других подобных местах», – делится эксперт.

В пресс-службе TUI РФ подтвердили рост популярности таких направлений, как Краснодарский край (Сочи, Анапа). Кроме того, среди востребованных направлений туроператор отмечает остров Сахалин, Бурятию с отдыхом на озере Байкал. Также спросом пользуются туры в Кавминводы (Кавказские Минеральные Воды), Казань, Калининградскую область.

«Это ключевые направления, которые сейчас у нас в топе. Из них наибольший прогресс, конечно, показал Сахалин, потому что ранее туда летали исключительно на регулярных рейсах, из-за высоких цен на авиабилеты продажи таких туров были единичными. Сегодня, благодаря постановке субсидируемых туристических чартеров удалось снизить цену на тур практически в 2,5 раза. То есть за те деньги, которые раньше платили только за билеты, теперь можно позволить недельную поездку с перелетом, проживанием, трансферами и экскурсиями по программе», – рассказывают в пресс-службе.

В свою очередь генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин объясняет, что до пандемии коронавируса российские граждане, как правило, могли себе позволить съездить в отпуск два раза в год: на море и по Золотому кольцу РФ или в горы, но из-за больших денежных потерь большинство накапливают лишь на одну поездку. Как правило, выбор делается в пользу теплых морских курортов.

«Наши туристы достаточно консервативны в плане отдыха и по большей части выбирают именно море. Сказать, что какие-то направления выстрелили я не могу. Но, понятное дело, есть какие-то микронаправления, где даже небольшое увеличение туристов вызывает большой процентный рост. Но в сравнении с массовыми направлениями, их объемы крайне малы. Крым, например, принимает около 50 тысяч человек в сутки, Краснодарский край – в районе 100 тысяч человек в сутки, а на Камчатку свою очередь приезжают около 100 тыс. человек в год, на Сахалин приблизительно 50 тыс. в год», – поясняет Ромашкин.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе также подчеркивает, что самыми востребованными на сегодняшний день являются курорты у моря, в том числе в этом году особенным спросом начал пользоваться Калининград с Балтийским морем.

«Из неожиданного, это, пожалуй, Тюмень, которая еще с марта месяца с кэшбеком вошла в десятку самых запрашиваемых, то есть она за последнее время очень раскрутилась. Сегодня уже есть люди, которые говорят, что мечтают поехать в Тюмень. Они придумали такой прекрасный термин, как «морезаменитель», поскольку в городе есть термальные источники. Кроме того, там очень интересная экскурсионка. А все потому, что в обычных городах люди понимают, что увидят, а в Тюмени все довольно необычно: нефтяная уха, Табольск сам по себе милейший город, по которому можно погулять, село Покровское, где родился и жил Распутин и так далее», – делится собеседник.

Направление Сахалин также стало прорывным в этом году, поскольку ранее никогда не было чартерных рейсов на этот остров, продолжает эксперт. Второй такой же регион, по ее мнению, Бурятия, куда ранее также не летали чартеры. «Понятно, что чартер в данном случае не обеспечивает миллионные потоки, потому что, во-первых, емкость регионов не позволяет принять такое количество туристов в отличие от черноморского побережья, а, во-вторых, это достаточно специфические, особенные места. Но отдых там действительно прекрасен», – заключила Ломидзе.

В начале июля в пресс-службе Ростуризма рассказали, что начиная с 25 мая По программе детского кэшебэка россияне купили 250 тыс. детских путевок общей стоимостью 6,7 млрд рублей.