Анонсирована закладка новых судов связи для ВМФ

Новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане, сообщил начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота Ильяс Шигапов.

«Будем закладывать здесь осенью суда связи, новые суда для Военно-морского флота России. Продолжение строительства на Зеленодольском заводе будет», – передает ТАСС слова Шигапова.

Ранее Минобороны потребовало с завода Горького 915 млн рублей за срыв поставки МРК «Ингушетия».