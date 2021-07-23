 

Анонсирована закладка новых судов связи для ВМФ

23.07.2021, 14:16, Новости дня
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Новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане, сообщил начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота Ильяс Шигапов.

«Будем закладывать здесь осенью суда связи, новые суда для Военно-морского флота России. Продолжение строительства на Зеленодольском заводе будет», – передает ТАСС слова Шигапова.

Ранее Минобороны потребовало с завода Горького 915 млн рублей за срыв поставки МРК «Ингушетия».



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