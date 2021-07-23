Лавров рассказал о вдохновителях в истории дипломатии

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что в истории дипломатии его вдохновляют князь Александр Невский, главы внешнеполитического ведомства Александр Горчаков, Андрей Громыко и Евгений Примаков.

В первую очередь министр упомянул князя Александра Невского, который отправился к монгольскому хану Батыю «договариваться». По словам Лаврова, «он договаривался на условиях, которые позволили сохранить самостоятельность внешней политики и которые выиграли время для того, чтобы были заложены основы российского государства, которое затем сформировалось очень быстрыми темпами».

«Второй, кто, конечно же, заслуживает нашего самого глубокого уважения, это Андрей Андреевич Громыко. Не только потому что он рекордсмен по годам, которые он провел на посту министра, но и потому что он был одним из авторов Устава ООН – это уже само по себе о многом говорит. Конечно, нельзя не упомянуть Александра Михайловича Горчакова, который тоже чудеса дипломатии проявил, вернув Крым после турецкой войны, когда он сказал: «Россия не сердится, РФ сосредотачивается». Он положил всю свою многогранную деятельность на возвращение Крыма, восстановление справедливости и добился этого, как писал потом о нем Тютчев, «не двинув ни пушки и не потратив ни рубля», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» на площадке «Единой России».

Министр подчеркнул, что не может не упомянуть в этом списке и Евгения Примакова, который хоть и занимал совсем недолго пост министра иностранных дел (в 1996-1998 годах), но «за полтора с лишним года Евгений Максимович выдвинул целый ряд концепций, которые до сих лежат в основе нашей внешней политики – это, прежде всего, многовекторность, она сейчас приобретает какой-то ругательный характер, но это правильная позиция».

«То есть мы готовы к сотрудничеству со всеми, на всех азимутах, если с нами готовы взаимодействовать на основе равноправия и взаимного уважения, и поиска договоренностей, которые будут взаимовыгодны. По-моему, это очень разумная политика. И второе, что он внедрил в политологию и практику – это многополярность», – добавил глава российского МИД.

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