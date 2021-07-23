После тебя: факты, рекорды и самые яркие кадры Евро-2020

Этот Евро весь мир ждал рекордные пять лет! В прошлом году из-за вспышки коронавируса было принято решение перенести первенство. По правилам безопасности многие стадионы были заполнены лишь на треть, и не все болельщики смогли приехать и поддержать родную команду. Одним из партнеров чемпионата выступила компания vivo – высокотехнологичный производитель мобильных устройств, внедряющий самые смелые решения на мировой рынок.

Смартфон vivo V21, который является официальным смартфоном чемпионата, оборудован 44 Мп селфи-камерой, оптической стабилизацией для сьемки на ходу и 64 Мп ночной камерой для качественного фото и видео в любое время суток. Вместе с vivo предлагаем запечатлеть в памяти самые интересные события Евро-2020 еще раз!

1. 34 миллиона евро – столько получит сборная Италии за победу на турнире. Примечательно, что за участие в финале на счет команды упало 9,25 млн, а за победу только 3.



2. Лучший игрок турнира: Джанлуиджи Доннарумма. Впервые в истории этот титул достался вратарю. А ведь ему всего 22 года! Новые сезон Джанлуиджи начнет в новом клубе “ПСЖ”. По данным аналитиков, его стоимость выросла за последние 6 лет в 120 раз! В память о Евро голкипер сделал себе татуировку.

Джанлуиджи Доннарумма

3. Было забито 142 мяча – абсолютный рекорд для чемпионатов Европы, причем предыдущий рекорд – результат Евро-2016 – был перекрыт сразу на 34 гола.



4. Криштиану Роналду покинул турнир после 1/8, но это не помешало ему установить сразу несколько рекордов! Португальский нападающий забил больше всего голов на Евро (14 мячей), а также стал первым игроком, который выступил на пяти европейских первенствах и сумел отличиться голом в каждом.

Криштиану Роналду5. Ни одного поражения. Еще один рекорд от “Скуадра Адзурра”: Италия ни разу не проиграла на пути к победе. Примечательно, что все семь матчей в финальной стадии турнира оказались для итальянцев выигрышными.

6. Самый дальний гол в истории чемпионатов Европы и мира. Его автором стал нападающий сборной Чехии Патрик Шик. Футболист поразил ворота Шотландии с дистанции в 45,5 метров. Ранее рекорд принадлежал бывшему форварду сборной Испании Давиду Вилье. Он забил гол на чемпионате мира 2010 года с 43 метров.

Патрик Шик

7. Не обошлось и без антирекордов! На этом чемпионате было забито больше всего автоголов. Целых 11 раз футболисты забивали в свои же ворота. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате Европы 2016 года — тогда зафиксировали три автогола.

Фанаты на матче в Англии8. Главной сенсацией первенства стала сборная Дании, которой совсем чуть-чуть не хватило до выхода в финал: Англия забила решающий гол лишь в экстра-тайме. А ведь датчане уступили в первых двух матчах группового этапа, еще и потеряв в них своего лидера Кристиана Эриксена, которого врачи вернули к жизни после остановки сердца. И только победа над Россией позволила Дании выйти в плей-офф. О том, что датчане умеют играть футбол и верят в чудеса известно еще с 1992 года: когда сборная отправилась на Евро вместо команды Югославии (в стране шла война). Игроков собрали за 10 дней и ехали они с мыслью: не опозориться. Какого же было удивление всей страны, когда 11 смельчаков вернулись в Копенгаген с заветный кубком в руках!

Сборная Дании