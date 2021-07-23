Российский препарат поставят в Словакию для профилактики COVID-19 по специальному разрешению



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Ввоз препарата в европейскую страну осуществляется по специальному разрешению ведомства без дополнительной регистрации. Объем поставки составит 10 000 упаковок.

Экспорт препарата «Полиоксидоний» в Словакию «Петровакс» осуществляет более 15 лет. Объем поставок российской разработки ежегодно увеличивается в связи с высоким спросом. «Потребление «Полиоксидония» на душу населения в четыре раза выше, чем в России. Местные врачи его любят», — информирует президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

В 2017 году «Петровакс» получил отчет об успешных результатах пострегистрационного исследования безопасности препарата «Полиоксидония» (PASS) на территории ЕС (Словакии) (1, 2). Это первый опыт пострегистрационных исследований российского оригинального препарата в Европе в целом. В период пандемии спрос на иммуномодулятор в стране вырос, в 2020 году «Полиоксидоний» был внесен в клинические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Словакия также вошла в число стран, участвующих в Международном многоцентровом клиническом исследовании по оценке эффективности препарата при лечении COVID-19 у госпитализированных пациентов.

Президент Словацкого общества инфекционистов, член Национальной кризисной клинической команды по COVID-19 профессор Павол Ярчушка: «Препарат хорошо знаком медицинскому сообществу Словакии и зарекомендовал себя с положительной стороны. У нас уже есть успешный опыт применения «Полиоксидония» против COVID-19. Уверен, что решение Министерства поможет нам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Решение Минздрава Словакии о дополнительном экспорте «Полиоксидония» не первое. В феврале 2021 года согласно специальному разрешению ведомства Словакии компания «Петровакс» поставила 5000 упаковок «Полиоксидония» (таблетки) Университетской больнице им. Л. Пастера для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. В июне в рамках нового соглашения объем поставок был увеличен в 2 раза.

Согласно документу, в медицинских учреждениях Словакии разрешается терапевтическое использование препарата с целью иммунопрофилактики коронавирусной инфекции у медицинских работников и лечения пациентов с COVID-19.

В свою очередь Мария Солявова, руководитель инфекционной клиники при Университетской больнице Трнавы отметила: «Добавлю, что непосредственно при нашем участии препарат изучался в рамках международного клинического исследования, целью которого является определение безопасности и эффективности «Полиоксидония» при Covid-19. Была проведена огромная работа, результаты которой мы ожидаем летом».

Михаил Цыферов, президент «Петровакс Фарм»: «Мы высоко ценим то доверие, которое Словакия оказывает нашей оригинальной разработке. Мы рады видеть, как развивается наше сотрудничество со Словакией и надеемся на расширение кооперации в дальнейшем».

Справочная информация:

«Полиоксидоний®» (действующее вещество – Азоксимера бромид) – оригинальный российский препарат, более 20 лет широко применяется в клинической практике в России, а также успешно экспортируется в другие страны. В настоящее время препарат зарегистрирован и поставляется в 10 стран мира.

В начале февраля 2021 года компания «Петровакс» завершила набор пациентов для международного многоцентрового клинического исследования (ММКИ)[3] препарата «Полиоксидоний» при лечении COVID-19 со средним и тяжелым течением заболевания. В исследование включено 394 пациента в РФ и Словакии. Результаты исследования ожидаются летом 2021 года.

В настоящее время у медиков есть опыт применения «Полиоксидония» при COVID-19 в России, странах СНГ и ЕС. Препарат используется для профилактической защиты врачей, работающих в «красных зонах», а также изучается в открытых наблюдательных программах у пациентов с COVID-19.