 

Россия экстрадировала в Беларусь обвиняемого в сопротивлении силовикам чемпиона мира по борьбе

23.07.2021, 14:02, Новости дня
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“Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия. […] К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь”, – говорится в сообщении.

По данным белорусского Фонда спортивной солидарности, спортсмена поместили в СИЗО-1 в Минске. Были также названы силовики, причастные к тайной перевозке Кудина.

“Русская служба Би-би-си” отмечает, что после того как 21 июля суд в России подтвердил решение об экстрадиции Кудина в Беларусь Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал остановить высылку. ЕСПЧ ссылался на документ, согласно которому сначала нужно было изучить вопрос, грозят ли Кудину в Минске пытки. Россия решение суда по правам человека не выполнила.

22 июля адвокат спортсмена Мария Красова подала в российские правоохранительные органы заявление о похищении человека.

Контекст:

Кудина задержали в Беларуси после акции протеста 10 августа 2020 года, а 21 августа отпустили. Сам спортсмен говорил каналу “Настоящее время”, что “применил самооборону, пострадало несколько силовиков”.

Через некоторое время спортсмен оказался в России и просил там политического убежища. 21 января 2021 года Кудина задержали в Москве. Позже суд принял решение, что его можно выслать в Беларусь.

О Кудине сняли документальный фильм.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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