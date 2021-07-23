 

Палатный: Наименьшая олимпийская сборная за время независимой Украины – следствие недофинансирования массового спорта

23.07.2021, 14:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня стартуют Олимпийские игры, на которых Украина представлена самой маленькой делегацией за всю историю выступлений – 157 спортсменов, которые примут участие в 25 видах спорта. С каждыми Играми количество участников от нашей страны уменьшается. Это печальный результат того, что спорт в Украине продолжает финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. По сути, победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству”, – рассказал Палатный.

Политик убежден, что в Украине необходимо уделять массовому спорту больше внимания, а также финансировать детско-юношеские спортивные школы.

“Спорт больших достижений начинается с площадки во дворе многоэтажного дома, с оборудованного спортзала в школе. Кроме того, сейчас большая проблема, что государство фактически перестало финансировать детско-юношеские спортивные школы. Передача финансирования ДЮСШ исключительно на местный уровень привела к их деградации. Модернизированные украинские детско-юношеские спортивные школы должны стать важной частью системы, которая стимулирует развитие спорта. Чем больше государство тратит средств на то, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, а тренеры получали достойную зарплату, тем больше шансов выиграть олимпийские медали”, – заявил он.

Развитие массового спорта важно не только для побед на соревнованиях, но и для здоровья украинцев в целом, добавил Палатный.

“Именно стимулирование массового спорта принесет Украине не только новых чемпионов, но и укрепление общего здоровья граждан. В Киеве благодаря программе Виталия Кличко спортивные площадки есть во многих дворах и парках. Так должно быть по всей стране. Надо уделять внимание обеспечению школ и вузов спортивным снаряжением. На законодательном уровне нужны изменения: дать возможность привлекать в спорт спонсоров, предоставляя им налоговые льготы за поддержку одаренных детей. Тогда Украина во время Олимпиады будет считать медали”, – подчеркнул глава исполкома партии УДАР.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей.

Официальное открытие игр – 23 июля, соревнования завершатся 8 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса на людях

01.07 / Тренер ЦСКА Гончаренко объяснил свой отъезд

01.07 / Лукашенко заявил о попытках Запада «наложить лапу» на ресурсы РФ и Белоруссии

09.01 / Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

15.07 / NYTimes – под давлением критики администрация Трампа отменила визовые ограничения для иностранных студентов

28.07 / Дегтярев раскритиковал состояние Комсомольска-на-Амуре

05.03 / «Новый удар для автомобилистов» — мэрия Парижа планирует уничтожить половину парковок в городе

17.08 / Испанцев возмутили планы США производить иберийский хамон в Техасе и Джорджии

25.06 / США заверили Россию, что пока не планируют проведение ядерного испытания

07.08 / Задержанных в Минске журналистов намерены депортировать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика