В Закарпатье грузовик столкнулся с пассажирским поездом

ДТП произошло около 12.00 на регулируемом переезде перегона Королево – Рокосово.

“При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой”, – сообщили в “Укрзалізниці”.

По предварительной информации, несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия.

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