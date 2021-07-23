В Закарпатье грузовик столкнулся с пассажирским поездом
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ДТП произошло около 12.00 на регулируемом переезде перегона Королево – Рокосово.
“При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой”, – сообщили в “Укрзалізниці”.
По предварительной информации, несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия.
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