Финансовый консультант назвал важную причину отказаться от алкоголя

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23.07.2021, 13:58, Разное
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Финансовый консультант Александр Доржиев пояснил о секрете богатства. Как оказалось, стремление достичь материального благополучия является важной причиной для отказа от алкоголя.
Российские граждане очень лояльно относятся к спиртным напиткам, статистика продаж показывает стабильно высокий спрос на них. Однако так же нельзя назвать очень высоким уровень жизни в стране. Многие соотечественники мечтали бы разгадать секрет богатства. Финансовый консультант Александр Доржиев пояснил, каким образом можно было бы быстрее увеличить свои капиталы.

Доржиев ведет в Сети собственный блог о разумном потреблении, по его данным, только за месяц россияне тратят порядка 2.5 тысячи рублей на алкоголь. Такие расходы являются довольно существенными, между тем, эти средства можно было бы применить более разумно. Так, данную сумму целесообразно тратить на инвестиции. Финансовый консультант уверен, что начинать вкладывать деньги в акции необходимо с молодых лет. Таким образом, до пенсионного возраста можно насобирать достаточно внушительную сумму. Покупая на фондовом рынке акции под 10 процентов годовых ежемесячно, к 40 годам вполне возможно накопить порядка 15-17 миллионов.

Кроме того, отказавшись от спиртного, вин и пива можно дольше сохранить здоровье и хорошую физическую форму. Придерживаясь правильного питания и сохраняя физическую активность, в пожилом возрасте человек будет иметь меньше проблем с состоянием организма.

Источник: inforeactor.ru



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