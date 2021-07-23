Мнение: Хузестан

В арабских провинциях Ирана (Хузестан, юго-запад страны) более недели полыхают масштабные акции протеста. Поводом стал дефицит воды, который в условиях жары привёл к тяжелейшим последствиям.

В Хузестане расположены основные нефтяные месторождения страны, однако население живет существенно хуже, чем в среднем по стране. Социальные конфликты не редкость. Последний социальный взрыв произошёл в 18 году. Его подавили войска КСИР и отряды Басидж силой оружия. Погибли несколько сот человек.

Сейчас масштаб меньше, но к нему присоединяются новые города региона. Режим снова перебрасывает отряды Басидж – формально это военизированное добровольческое ополчение, по факту – параллельные внутренние войска, предназначенные как раз для подавления внутренних беспорядков.

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