 

Мнение: Хузестан

23.07.2021, 13:44, Разное
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В арабских провинциях Ирана (Хузестан, юго-запад страны) более недели полыхают масштабные акции протеста. Поводом стал дефицит воды, который в условиях жары привёл к тяжелейшим последствиям.

В Хузестане расположены основные нефтяные месторождения страны, однако население живет существенно хуже, чем в среднем по стране. Социальные конфликты не редкость. Последний социальный взрыв произошёл в 18 году. Его подавили войска КСИР и отряды Басидж силой оружия. Погибли несколько сот человек.

Сейчас масштаб меньше, но к нему присоединяются новые города региона. Режим снова перебрасывает отряды Басидж – формально это военизированное добровольческое ополчение, по факту – параллельные внутренние войска, предназначенные как раз для подавления внутренних беспорядков.

Источник: Эль Мюрид



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