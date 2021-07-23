Почему Навка в шоке? – Личное мнение
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Татьяна Навка, пожившая и в России, и в Америке, вышедшая замуж за активного и, в общем-то, продвинутого пресс-секретаря президента, вдруг увидела мужскую художественную гимнастику.
И развопилась. Боюсь показывать, но вы посмотрите, но пока не вопите, будто вас изнасиловали.
https://t.me/lenamiro/9307
Видео: Телеграм
Сначала поговорим об этом, ладно? Спокойно — скрепы ваши всё ещё на месте, никуда их не сорвало.
Ну, ради объективности, сначала послушаем Навку. Думаю, она выразила мнение большой части российских дам:
«У меня культурный шок 😱😰😟
Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор!!! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! 😅🙈 Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! 👆💪 И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма 🙏
Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! 🤔 Куда заведёт их этот путь и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик… »
Напомню, Танечка — фигуристка. Её не смущают парни, танцующие на льду:
Фото: Соцсети
Кроме того, Татьяна Навка, по должности мужа, наверняка ценит и балет, где мужчины, надев лосины, трясут обтянутыми писечками на сцене вживую:
Фото: Соцсети
Внимательно посмотрев и на фигуристов, и на балетных, у меня возникает вопрос к Навке: Тань, а чего так возмутило-то? Ты видишь принципиальную разницу?
И там, и тут — пляшут. Показывают мастерство тела в танце. Может быть, ты просто привыкла к танцорам на льду, а парни на ковре — пока в диковинку?
В нашей стране мужской художественной гимнастики (и слава Б-гу, как пишет Таня) пока ещё нет, зато в балете мы — впереди планеты всей, и ничего — нормальные дети растут!
Кто вырастет в загнивающем обществе мужской гимнастики, вопрошает Таня. Насмотрятся и затанцуют с лентами — вы этого, что ли, хотите?
Хотите, как в Токио, да?!
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Источник: Лена Миро
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