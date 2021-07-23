 

Правительство утвердило порядок сожжения изымаемых из магазинов книг

23.07.2021, 13:31, Разное
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В связи с вступлением в силу закона о решающей роли СССР в разгроме нацистов из магазинов и библиотек стали в массовом порядке изымать книги с изображением лидеров Третьего рейха и военнослужащих Вермахта. Однако возник вопрос, что делать со всей этой подрывной литературой. На прошедшем в среду заседании правительства утверждён порядок уничтожения этой макулатуры.

В частности, было признано, что книги следует не просто уничтожить, а провести символическую акцию устрашения недобитых фашистов, нацистов, националистов, великодержавных шовинистов, космополитов и прочих элементов, несущих угрозу конституционному строю и не разделяющих российские ценности. Для этого предписано в каждую субботу месяца во всех населённых пунктах с численностью населения более 500 тыс. человек на главных площадях, прилегающих к зданиям органов исполнительной власти, провести показательное сожжение изъятых книг. Обязанность по практической координации работ возложена на региональные отделения партии «Единая Россия», которым поручено идеологическое оформление мероприятия.

В политсовете партии уже откликнулись на поручение правительства. Так, там выпустили листовку, в которой перечислены лозунги-речёвки, рекомендуемые к произнесению во время действа: 

1. Долой декадентство и моральное разложение! Упорядоченному государству — порядочную семью!
2. Возвысим голос против уклонистов и политических предателей, отдадим все силы народу и государству!
3. Нет растлевающей душу половой распущенности! Да здравствует благородство человеческой души!
4. Нет фальсификации отечественной истории и очернительству великих имён, будем свято чтить наше прошлое!
5. Нет — антинародной журналистике демократически-американского пошиба в годы национального восстановления!
6. Нет — писакам, предающим героев мировой войны. Да здравствует воспитание молодёжи в духе подлинного историзма!
7. Нет засорению и уродованию родного русского языка. Крепите заботу о языке — величайшем сокровище нашего народа.
8. Нет — наглости и самоуверенности. Да — уважению и почтительности к русскому народному духу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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