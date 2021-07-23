Ирина Горбачева, Рената Литвинова и Любовь Толкалина с дочерьми, Екатерина Варнава и другие на вечеринке Vogue Senses

Экватор лета остался позади, но впереди еще много теплых дней до первого дыхания осени. Вчера журнал Vogue провел вечеринку на свежем воздухе и собрал гостей на своем музыкально-гастрономическом коктейле Vogue Senses. Дресс-кодом вечеринки стала тема Romantic Summer. Новое флагманское мероприятие, которое, по словам главного редактора издания Ксении Соловьевой, станет ежегодным, прошло в столичном парке спорткомплекса “Лужники”. Весь вечер гости наслаждались коктейлями и закусками под диджей-сеты Ксении Дукалис, Slava Gee и Алексея Миронова. Пока кто-то из звезд зажигал на танцполе, другие отдыхали на лежаках и обсуждали последние светские новости.

Мероприятие посетили: модель Алеся Кафельникова, для которой этот выход в свет стал первым после рождения ребенка, Полина Киценко, Снежанна Георгиева, Игорь Чапурин, Диана Арбенина, Ирина Горбачева, Андрей Артемьев, Александр Терехов, Мария Шумакова, Елена Летучая, Денис Родькин, Ариан Романовский, Вика Газинская, Алина Астровская и другие. На коктейле появились также Диана Коркунова (недавно она вернулась из Греции, куда она ездила вместе с Настей Ивлеевой и Матильдой Шнуровой) и Екатерина Варнава в сопровождении не своего возлюбленного, режиссера Александра Молочникова, а друга и коллеги по шоу Comedy Woman Евгения Бороденко.

Алеся Кафельникова Алеся Кафельникова Екатерина Варнава Ирина Горбачева

Не обошлось без парных выходов в стиле “дочки-матери”: актриса Любовь Толкалина появилась на приеме с дочерью Марией Кончаловской, а актриса и режиссер Рената Литвинова пришла вместе с дочкой Ульяной Добровской. Кстати, последние недавно блистали на Неделе моды в Париже – лучшие образы Литвиновой из этой поездки смотрите здесь.

Рената Литвинова Ульяна Добровская Любовь Толкалина Любовь Толкалина с дочерью Марией Елена Летучая Мария Миногарова Мария Шумакова Александр Терехов Ксения Соловьева Вячеслав Глушков (Slava Gee) Диана Арбенина Снежанна Георгиева Полина Аскери Полина Киценко Марика Кравцова Игорь Чапурин Евгений Бороденко и Екатерина Варнава Алексей Жидковский Светлана Кузнецова Диана Коркунова Вика Газинская Slava Gee и Ксения Дукалис Алина Астровская Ариан Романовский