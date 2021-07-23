Ученые создали портативный прибор для мониторинга запаха изо рта



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Человек нередко сталкивается с проблемой неспособности самостоятельно понять, есть ли у него неприятный запах изо рта (галитоз) – просить же определить это окружающих, как минимум, неудобно. Существуют методы лабораторной оценки запаха, основанные на определении сульфида водорода, однако они дорогостоящ и их могут проводить только специалисты. Для большинства людей подобная диагностика недоступна.

Принцип действия нового прибора основан на улавливании серосодержащих газов, которые вносят важный вклад в запах изо рта. Ранее было известно, что оксиды металлов, соприкасаясь с ними, меняют свою электропроводность. Это свойство оксидов усиливается в присутствии благородных металлов.

Для создания портативного теста ученые использовали наночастицы оксида вольфрама, платину и хлорид натрия. Из этих веществ они получили нановолокна. В предварительных тестах авторы метода обнаружили, что под действием сульфида углерода электропроводность волокон снижается менее чем за 30 секунд. Также они показали способность реагировать на другие серосодержащие соединения.

Далее ученые «обернули» полученные нановолокна в золотую оболочку. Помимо них, прибор снабдили сенсорами влажности и температуры. В исследовании он определял плохой запах изо рта с точностью 86%. Его показания проверяли с использованием чувствительного, но дорогого и сложного в использовании, устройства для определения сульфида водорода OralChroma.

Создатели нового портативного теста подчеркивают, что мониторинг сульфида водорода в выдыхаемом воздухе не только помогает вовремя заметить галитоз. Присутствие этого вещества может быть маркером риска стоматологических патологий. То есть, устройство может сыграть роль в профилактике болезней десен.