 

Американско-украинский деловой совет: Поддерживаем курс на детенизацию экономики и противодействие налоговым преступлениям, реализуемое ГФС

23.07.2021, 13:08, Новости дня
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“Американско-украинский деловой совет (USUBC) стремится поддерживать высокий уровень инвестиционной привлекательности и деловой культуры в Украине. Мы поддерживаем курс на детенизацию экономики Украины и активное противодействие налоговым правонарушением, провозглашенный высшим политическим руководством государства и внедряемый Государственной фискальной службой Украины”, – заявили в USUBC.

Неотвратимость наказания и неукоснительное соблюдение законодательства должны лечь в основу обеспечения экономической безопасности Украины, подчеркнули в организации.

“На днях стало известно, что сотрудники Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в рамках уголовного производства разоблачили должностных лиц предприятия в сфере поставок и сбыта газа в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и обеспечили возмещение неуплаченных налогов, пени и штрафных санкций в государственный бюджет на общую сумму 1,1 млрд грн. Считаем, что неукоснительное соблюдение законодательства и одновременно неотвратимость наказания за финансовые правонарушения станут устойчивой основой для обеспечения экономической безопасности страны и разрушения инфраструктуры теневых рынков. Со своей стороны Американско-украинский деловой совет сделает все возможное для реализации указанных целей”, – отмечается в сообщении.

Контекст:

В состав USUBC входят более 200 коммерческих компаний, которые работают в Украине. USUBC является одной из наибольших бизнес-ассоциаций Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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