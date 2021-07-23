 

“Как желешка”. Победительница “Холостяка 9” Квиткова через десять дней после родов показала тело крупным планом

23.07.2021, 13:08, Новости дня
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“Да как желешка выглядит. 69 кг. Муж каждый день говорит, какая я красивая. Я пока хожу мимо зеркала и ношу корсет”, – рассказала она.

Квиткова опубликовала фото в черном нижнем белье.

Фото: kvittkova / Instagram

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу “Холостяк”, главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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