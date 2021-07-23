 

Российские моряки предъявили украинским пограничникам документы, выданные в Крыму. Им запретили въезд

23.07.2021, 13:08, Новости дня
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“В украинский пункт пропуска “Морской порт Южный” прибыло судно под флагом Либерии. 12 членов команды, все граждане РФ, предъявили пограничникам документы, выданные на территории оккупированного Крыма”, – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины напомнили, что в соответствии со ст. 9 закона Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины”, деятельность незаконно созданных или избранных органов и чиновников на временно оккупированной территории также считается незаконной. Любые документы, выданные такими органами или лицами, являются недействительными.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1969480409870364

Контекст:

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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