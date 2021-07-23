 

В Японии продается 10-дверный Chevrolet Suburban

23.07.2021, 13:06, Новости дня
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Уникальный экземпляр Chevrolet Suburban в виде лимузина продается в Японии.

Внедорожник оценен нынешним владельцем в 1 миллион йен. Однако в объявлении указано, что автомобиль требует реставрации. Рассматривается версия, что доступный в продаже лимузин использовался для перевозки пассажиров от терминала аэропорта к самолету. Кроме того, продавец сообщил, что транспортное средство является серийным и производилось в течение 2 лет.

Модель имеет очаги коррозии, из-за которых и потребуется срочная реставрация. Под капотом лимузина на базе Chevrolet Suburban установлен 7,43-литровый двигатель, однако его мощность не указана. Внедорожник приводится в движение автоматической трансмиссией. Остальные подробности об автомобиле не озвучены.



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