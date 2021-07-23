Футурологи из России предсказали, как изменится жизнь на Земле в 2121 году

Футурологи из РФ на проектно-обозревательном интенсиве «Архипелаг 2121» предсказали, как измениться жизнь на Земле в 2121 году. В ходе предсказания задействовались все сферы, начиная от здоровья и заканчивая жилищными условиями.

Самое важное изменение, которое должно произойти в течение 100 лет, касается старения организма. За это время учёные уже смогут обнаружить причины возрастных изменений организма и органов и не только замедлить их, а полностью подавить. Это безвременно увеличит продолжительность жизни отдельного человека и позволит ему сохранить молодость тела и интеллекта. Этому поспособствуют новые методы обучения и полное отсутствие сна, который исчезнет за ненадобностью. Организму больше не потребуется отдыхать, так как процесс восстановления тканей и клеток будет перманентным и постоянным.

Главным же изменением в здравоохранении станет возможность искоренить любые заболевания. Суть новой методики будет заключаться не в лечении симптомов, а именно в искоренении самой причины возникновения болезни. Таким образом, через 100 лет человечество перейдёт от индустрии болезней к индустрии здоровья. Также именно столько времени потребуется, чтобы перестать спорить о психических заболеваниях и зависимостях, а признать их и найти лечение от того или иного нарушения.

Немаловажным фактором станут условия проживания. К 2121 году, согласно прогнозам футурологов, полностью исчезнут многоэтажки и массивные нагромождения небоскрёбов. Человечество переселиться в малоэтажные застройки. Для этого потребуется изменить условия в некоторых регионах планеты, чтобы иметь возможность равномерно застроить всю Землю для компенсации возросшего числа жителей без домов. Также бонусом станет социальное взаимодействие. Система во всём мире будет работать таким образом, чтобы каждый человек был обеспеченным всем необходимым и имел своё личное место работы, на котором именно он будет востребован.

Источник: iz.ru