 

Представлен Inoi 286Z с 5000 мА•ч и режимом «пауэрбанка» за 2,5 тысячи рублей

23.07.2021, 13:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ представили отечественный телефон Inoi 286Z стоимостью 2,5 тысячи рублей. «Монстр автономности» оснащен аккумулятором на 5000 мА•ч и режимом «пауэрбанка», а также отдельной кнопкой включения фонарика.
Российская компания Inoi давно зарекомендовала себя, как производитель недорогой, но качественной техники. Есть в ассортименте ее товаров планшеты и смартфоны. Новый телефон корпорации Inoi 286Z позиционируется, как настоящий «монстр автономности». Его аккумулятор емкостью 5 тысяч мА•ч позволяет надолго забыть о необходимости подзарядки, тем более, что сам аппарат потребляет мало энергии. Кроме того, девайс можно использовать и в качестве отдельного «пауэрбанка», чтобы подзаряжать от него другие устройства.

Телефон выполнен в формате кнопочного гаджета, которые, согласно статистики, сейчас приобретают все большую популярность в России. Кроме того, Inoi 286Z получил специальную кнопку для включения фонарика. Аппарат предназначен, в первую очередь, для любителей экстремального отдыха или выездов на природу. Дизайн девайса выполнен в «брутальном» стиле, однако особой защищенности в нем не предусмотрено.

Дисплей Inoi 286Z диагональю 2,8 дюйма имеет разрешение 240 на 320 пикселей, также присутствует в телефоне VGA-камера, поддержка 2.5G (EDGE), Bluetooth 2.1., двух SIM-карт и карты памяти microSD вместительностью до 16 ГБ, аудиогнездо 3,5 мм и Micro-USB, а также FM-приёмник. Весит устройство 201 грамм при габаритах 143 x 63,5 x 28,5 мм, его стоимость составит 2,5 тысячи рублей.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.06 / Скандалы: Футбольные коты и сметана

19.06 / Мнение: Кто будет покупать липовые справки о вакцинации?

19.10 / Мнение: Китайские охранные предприятия в Африке

25.05 / Загрязненный воздух во время беременности повышает риск астмы у ребенка

30.06 / Внутренний протест: стоит по-новому взглянуть на модные тренды, которые мы носили в 2000-х

04.08 / «Новая этика» — для всех красная тряпка сейчас

26.05 / Личное: “Хотела сбить ему корону”

01.04 / Ученые предложили употреблять селен для защиты от ожирения и продления жизни

15.03 / 7 фактов о новом сериале “Крюк” с Юрием Колокольниковым

27.10 / Почему Россия ведет переговоры по стратегическим вооружениям со слабеющими Соединёнными Штатами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика