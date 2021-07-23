Представлен Inoi 286Z с 5000 мА•ч и режимом «пауэрбанка» за 2,5 тысячи рублей

В РФ представили отечественный телефон Inoi 286Z стоимостью 2,5 тысячи рублей. «Монстр автономности» оснащен аккумулятором на 5000 мА•ч и режимом «пауэрбанка», а также отдельной кнопкой включения фонарика.

Российская компания Inoi давно зарекомендовала себя, как производитель недорогой, но качественной техники. Есть в ассортименте ее товаров планшеты и смартфоны. Новый телефон корпорации Inoi 286Z позиционируется, как настоящий «монстр автономности». Его аккумулятор емкостью 5 тысяч мА•ч позволяет надолго забыть о необходимости подзарядки, тем более, что сам аппарат потребляет мало энергии. Кроме того, девайс можно использовать и в качестве отдельного «пауэрбанка», чтобы подзаряжать от него другие устройства.

Телефон выполнен в формате кнопочного гаджета, которые, согласно статистики, сейчас приобретают все большую популярность в России. Кроме того, Inoi 286Z получил специальную кнопку для включения фонарика. Аппарат предназначен, в первую очередь, для любителей экстремального отдыха или выездов на природу. Дизайн девайса выполнен в «брутальном» стиле, однако особой защищенности в нем не предусмотрено.

Дисплей Inoi 286Z диагональю 2,8 дюйма имеет разрешение 240 на 320 пикселей, также присутствует в телефоне VGA-камера, поддержка 2.5G (EDGE), Bluetooth 2.1., двух SIM-карт и карты памяти microSD вместительностью до 16 ГБ, аудиогнездо 3,5 мм и Micro-USB, а также FM-приёмник. Весит устройство 201 грамм при габаритах 143 x 63,5 x 28,5 мм, его стоимость составит 2,5 тысячи рублей.

Источник: www.ixbt.com