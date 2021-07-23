 

Реконструкцию развязки МКАД с улицей Липецкая завершат за три года

23.07.2021, 12:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одна из самых распространенных причин пробок на МКАД – устаревшие клеверные развязки и неудобные съезды, поэтому многие из них в ближайшее время будут реконструированы. За последние 10 лет были изменены и построены 18 развязок. Сейчас активные работы идут на трех.

За три года обещают решить проблему транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкая. Здесь идут работы полным ходом с апреля. Специалисты поострят и реконструируют почти 10 километров дорог, возведут семь путепроводов и тоннель.

Например, здесь за три года построят левоповоротный съезд со стороны МКАД на трассу М-4 “Дон”, левоповоротный съезд с трассы М-4 “Дон” на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М-4 “Дон”.

“После реконструкции развязка на пересечении МКАД с улицей Липецкая станет более удобной для автомобилистов, обеспечит беспрепятственный выезд на магистраль М-4”, – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Также продолжается реконструкция развязки МКАД – Осташковское шоссе. В июне сообщалось, что здесь возводят опоры путепроводов и съездов, оборудуют дождевую канализацию и прокладывают слаботочные системы. В этом месте будет построено и реконструировано в общей сложности около пяти километров дорог.

После реконструкции развязки МКАД – Осташковское шоссе улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский на северо-востоке столицы и городского округа Мытищи. Работы будут завершены в 2022 году.

Помимо этого, проведут реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Весной Загрутдинов рассказывал о начале производства строительно-монтажных работ. Торгово-закупочные процедуры уже завершены. Генподрядчик – “Московская инженерно-строительная компания”.

Здесь планируется реконструировать более 12 километров дорог, построить семь искусственных сооружений и три пешеходных перехода. По словам руководителя департамента строительства, реконструкция закончится в конце 2023 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Мнение: Кто же пишет за Галковского

03.02 / Источник «русофобии» — в Кремле

05.07 / Володин призвал сделать все необходимое для защиты исторической памяти

01.07 / Певица Sia стала бабушкой – через год после усыновления двоих детей

14.04 / Личное: “Заметил за собой странности”

10.07 / Алексея Навального поместили в штрафной изолятор за критику движения «Талибан»*

19.01 / Вездесущий Ruptly

12.11 / Журналисты напомнили о ряде скандалов с участием Артема Дзюбы

30.07 / Эксперт Валерий Мелик-Гусейнов рассказал, при каких заболеваниях полезно есть персики

16.02 / Отоларинголог Зайцев: Человека с коронавирусом можно определить по запаху изо рта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика