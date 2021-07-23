Мнение: Мультфильмы

Объем производства сывороток и вакцин в ампулах в России в июне 2021 года вырос до 783 тысячи штук. Это в 6,4 раза больше, чем в мае 2021 года и в пять раз больше, чем в июне 2020-го.

Чем-то это сильно напоминает Россию, которую мы потеряли. В войну вступили, но оказалось, что для войны банально нет винтовок. И ждали полгода, пока английские союзники не пришлют.

Так и тут. Решили покорить мир и завоевать глобальный рынок вакцин, вот только производство подкачало. Менее миллиона доз в месяц – это своё население за 20 лет не обеспечишь.

Это и к вопросу о других аналогов не имеющих продуктах: танков Армата, ракет «Циркон», «Калибрах» и прочих путинских мультфильмов.

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