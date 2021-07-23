 

Мнение: Простой способ стать умнее

23.07.2021, 12:46, Разное
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К вопросу о том, почему так важно проверять источники. На «Афтешоке» обсуждают мою статью про пиратство. Ругают, разумеется — как и я предупреждал, это очень эмоционально заряженная тема. Когда речь заходит о личных деньгах, о своих шкурных интересах, требуется недюжинный самоконтроль, чтобы заставить себя сохранять беспристрастность.

Мой критик, незнакомый мне блогер с никнеймом И-23, пишет:

https://aftershock.news/?q=node/997675

Как несложно заметить, при копировании каким-то магическим образом добавилась цифра «2». В оригинале у меня 400 рублей, а в статье критика эти 400 рублей выросли в шесть раз, превратившись в 2400. Это полностью изменило логику фрагмента, оправдав маленьких жуликов и выставив репетитора жадным дураком. Вот скриншот того же фрагмента из моего оригинального поста в Живом Журнале:

https://olegmakarenko.ru/2190538.html

В самом по себе подрисовывании лишней циферки я не вижу большой проблемы. Предположу, что товарищ И-23 решил устроить розыгрыш, проверив, обнаружит ли публика подмену. Вот комментарий, в котором мой критик намекает на свою шалость:

Публика проверку не прошла, она проглотила наживку вместе с крючком. Никто не обратил внимания, что «цитируется не совсем оригинальный текст». Судя по обсуждению, значительная часть комментаторов отреагировала рефлекторно: «ругают Олега Макаренко, я этого еврейчика не люблю, плюну-ка и я тоже в его портрет». Переходить по ссылке и читать мой оригинальный текст никто не стал. Для лентяев тезисно укажу, что я считаю текущую ситуацию с пиратством нездоровой: в идеальном мире пиратство было бы грехом, но в современной экономике правообладатели часто являются такими скотами, что при выборе из двух зол приходится выбирать пиратов.

Пожалуйста, не пренебрегайте источниками: время, потраченное на их чтение, окупается. Любой автор, включая меня, может ошибиться — неправильно понять источник, сделать опечатку при копировании, ещё как-нибудь невольно исказить смысл цитируемого текста. Если вы будете строить картину мира исключительно по чужим напевам, эта картина будет гарантированного искажена.

Важный нюанс: особое внимание уделяйте проверке именно тех цитат, в подлинность которых вам хотелось бы верить.

Допустим, вы любите Владимира Ленина и не любите Егора Гайдара, или наоборот. Вы встречаете в интернете две человеконенавистнических реплики за авторством этих исторических деятелей. Вы непременно захотите поверить в гадость о том персонаже, который вам неприятен, и вы непременно захотите усомниться в гадости о персонаже, который вам симпатичен.

Сопротивляйтесь первому порыву. Делайте над собой усилие и с особым тщанием проверяйте именно те факты, которые вам нравятся, которые вам хочется считать достоверными. Всего лишь несколько месяцев таких упражнений, и вы начнёте смотреть на окружающую реальность куда как более проницательным взглядом.

Источник: Место для дискуссий



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