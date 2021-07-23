ОДК применяет прогрессивные производственные технологии

23.07.2021, 11:33, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

ПАО «ОДК-Сатурн» внедрило в серийном производстве технологию глубинного шлифования с применением кругов из кубического нитрида бора.

Новшество позволит повысить конкурентоспособность лопаток турбины гражданских авиационных двигателей. Технология будет тиражироваться на весь спектр производимых предприятием изделий.

Новый технологический процесс рассчитан на обработку сложно профильных участков деталей газотурбинных двигателей из жаропрочных материалов. Речь идёт, прежде всего, о таких деталях турбины как сектор лопаток соплового аппарата, лопатка соплового аппарата, рабочая лопатка турбины, сектор уплотнения, вставка и других.

– Технологию глубинного шлифования с применением инструмента на базе кубического нитрида бора мы видим в качестве перспективной технологии обработки лопаток турбин. Традиционное шлифование жаропрочных материалов на никелевой основе, фрезерование или точение узких канавок для лопаток турбин — это трудоемкий, длительный и затратный процесс. Замена его новой технологией дает большие перспективы применения, уменьшает стоимость производимых деталей. А во всех коммерческих проектах стоимость деталей определяет успех проекта, — говорит главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

При разработке и освоении новой технологии специалистами предприятия были решены нетривиальные инженерные задачи по оптимизации геометрии инструмента и режимов обработки с учётом реальных характеристик технологической системы: оборудования, оснастки, материала и податливости деталей.

Технология шлифования с применением кубического нитрида бора — узких диаметральных канавок — позволяет повысить производительность обработки до 20-30 % и сократить расходы на инструмент до 3,5 раз. Так, только на одном объекте применения новой технологии — лопатке соплового аппарата 2 ступени двигателя для гражданской авиации — достигнут экономический эффект более 500 тысяч рублей на каждый комплект.

ПАО «ОДК-Сатурн» продолжает активно развивать прогрессивные технологии металлообработки. Оснащенность предприятия в части механической обработки лопаток компрессора и лопаток турбины является одной из передовых в периметре ОДК. Вместе с новым литейным комплексом развивается и последующая механическая обработка — специальные процессы наплавки, покрытий и лазерно-эрозионной обработки. Все это позволяет лопаточному производству ПАО «ОДК-Сатурн» соответствовать современным амбициозным потребностям предприятий авиационного двигателестроения РФ и международной кооперации.

В рамках стратегии научно-технического развития ОДК предприятие обладает весомыми компетенциями не только в части базовых, но и перспективных производственных технологий. Это касается аддитивного производства, технологий изготовления деталей из полимерных композиционных материалов и керамических композиционных материалов, реализации проекта «Умная фабрика».

В частности, в ПАО «ОДК-Сатурн» закончена масштабная работа по проведению общей квалификации (паспортизации) синтезируемых материалов из металлопорошковой композиции собственной разработки — жаропрочного сплава на кобальтовой основе, нержавеющей стали под технологию лазерного синтеза и титанового сплава для технологии электронно-лучевого сплавления. Это единственные в России синтезируемые материалы, внесенные в перечни-ограничители материалов, рекомендуемых к применению в изделиях авиационной техники. Более того, кобальтовый сплав и нержавеющая сталь рекомендованы для применения в судостроении. Данные достижения дали мощнейший толчок внедрению аддитивных технологий в производство высокотехнологичной конкурентоспособной продукции ОДК, позволяя существенно сократить сроки, стоимость разработки и выхода на рынок новых продуктов корпорации.

О технологических компетенциях мирового уровня в рамках стратегии АО «ОДК» — достижениях предприятия в области базовых и перспективных производственных технологий, пойдет речь в презентации специалистов ПАО «ОДК-Сатурн» на стенде ОДК в рамках МАКС-2021.