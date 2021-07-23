Наводнение в Германии нанесло ущерб железнодорожной инфраструктуре на 1,3 млрд евро

Размер ущерба, который причинило сети железных дорог в Германии наводнение на западе страны, составляет 1,3 млрд евро, подтвердили представители основного железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

Глава отдела по техническому уходу Deutsche Bahn Фолькер Хенчель заявил, что организации предстоит «невероятная работа», так как «с разрушениями инфраструктуры таких масштабов, произошедшими одновременно, мы не сталкивались еще никогда», передает Deutsche Welle.

Самый существенный ущерб причинен разрушением более 50 мостов. Кроме того, от наводнения пострадали многие вокзалы и остановки, 180 железнодорожных переходов, почти 40 переводных стрелочных механизмов и более 1 тыс. проводных и сигнальных мачт, энергоблоков, а также лифтов и осветительных установок на станциях.

Отмечается, что определить точную стоимость восстановления ряда объектов удастся только после тщательного инженерного анализа, многое будет зависеть от того, полностью или частично придется обновлять поврежденные участки железной дороги, будут ли возводиться защитные дамбы, а также где именно будет пролегать железнодорожное полотно – на том же месте, где оно находилось до наводнения, или его перенесут дальше от берегов.

Касаясь вопроса оплаты расходов, представители Deutsche Bahn отметили, что концерн уже ведет переговоры с правительством, которое является его акционером. Известно, что государство и в прошлом оказывало Deutsche Bahn финансовую помощь, когда речь шла о восстановлении поврежденной инфраструктуры.

В Deutsche Bahn полагают, что до конца 2021 года удастся восстановить нормальное железнодорожное сообщение на 80% пострадавшей территории.

Ранее сообщалось, что ущерб застрахованному имуществу от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценили в размере от 4 до 5 млрд евро.

Напомним, на западе Германии объявляли режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария.

Число погибших превышает 160, многие числятся пропавшими без вести. Берлин пообещал пострадавшим чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро.

Президент РФ Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.