 

Песков заявил о последовательной борьбе с коррупцией в России

23.07.2021, 12:28, Новости дня
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Борьба с коррупцией в РФ ведется последовательно, и ее эффективность повышается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело о коррупции в ставропольском управлении ГИБДД.

«Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная, это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», – сказал Песков, передает ТАСС.

На этой неделе в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Интересным открытием стал дом Сафонова: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, а также золотые унитазы и золотые смесители. И хотя подозреваемый отрекся от дворца, его соседи рассказали, что Сафронов строил дом с нуля.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела главы ГИБДД с золотым унитазом. 



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