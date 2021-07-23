Умер таранивший американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирал Богдашин

Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, сообщили в Клубе адмиралов.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», – передает ТАСС сообщение Клуба адмиралов.

По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон».

Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ по боевому управлению. С 2007 года – в запасе.