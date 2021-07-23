Виктория Дайнеко, Олеся Судзиловская и другие на премьере сериала “Плохой доктор”

Вчера в столичном театре Crave состоялась премьера телесериала “Плохой доктор”, организованная группой компаний Viasat. Первыми американский сериал смогли оценить звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Настасья Самбурская, Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко, Люся Чеботина, Алика Смехова, Петр Романов, Елена Борщева, Ирина Апексимова и другие.

В основу сюжета легла реальная история хирурга-социопата Кристофера Данча из Техаса. Свое прозвище “Доктор Смерть” он получил за то, что намеренно калечил пациентов, из которых некоторые в итоге скончались. Двое медиков и помощник прокурора пытаются расследовать эти инциденты и добиться справедливости. Таким образом команду трех женщин-режиссеров – Дженнифер Моррисон, Ким Со Ён и Мэгги Кили – попытались изобличить недостатки американской системы здравоохранения.

Олеся Судзиловская Настасья Самбурская Виктория Дайнеко

Роль зловещего хирурга исполнил Джошуа Джексон. Также в сериале сыграли Алек Болдуин, Кристиан Слэйтер, Анна-София Робб, Доминик Бёрджесс, Грэйс Гаммер, Лайла Робинс и другие.

Сериал “Плохой доктор” уже доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре ViP Play, а со 2 августа сериал его начнут показывать на телеканале ViP Serial.

Петр Романов

Алика Смехова

Polina Ирина Апексимова Виктория Дайнеко Елена Борщева с мужем