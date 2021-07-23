Мнение: РФ надорвалась на Спутнике

РБК сообщает: “Власти Аргентины заявили о «критической» задержке поставок «Спутника V». По словам Никколини, контракт с РФПИ находится на грани расторжения, потому что Аргентина не получила в июле 5,5 млн доз первого компонента «Спутника V» и 13,1 млн — второго”.

Наслаждаюсь этим цирком. Причина-то более чем понятна, она называется “тришкин кафтан”. Отечественные дебилы с середины июня резко – по до сих пор никому не понятной причине – взвинтили “темпы вакцинации”, стали загонять российское послушное стадо на пункты вакцинации чуть ли не под дулом пистолета… и тут “внезапно” оказалось, что вакцин-то для прокалывания российских сопротивляющихся масс тупо не хватает, а производство чудо-жижи резко поднять тоже не получается.

И при этом градус озверения в верхах по поводу прокалывания только нарастал – там ведь все реально взбесились. Дальше – понятно: чтобы “затыкать дыры”, стали забирать “для нужд регионов” дозы из поставок, предназначенных на экспорт. Но тут уже взвыла Аргентина…

И тут второе сообщение в жилу, буквально соседнее в новостной ленте, от Регнума: “На Алтае, вопреки просьбе президента, вновь снизили темпы вакцинации”. Баранов-то под укол продолжают загонять ударно, не думаю, что на Алтае вдруг кто-то вздумал сознательно саботировать дикое и беззаконное начинание властных дебилов. Во ВСЕХ регионах России управляют сегодня специально назначенные сатрапы, ответственные ТОЛЬКО перед Кремлем и имеющие задачу – выжимать из региона все соки и держать провинциалов в покорности. Они бы прокололи всех по три раза; но у них НЕЧЕМ! Ограбили Аргентину – но жижи все равно нет! Видимо, все на Москву ушло – на Алтай все равно не хватило.

Смех и грех. Как смотреть на ситуацию, в которой идиотами предстают абсолютно все – и бараноподобное население бедовой РФ, и Аргентина, и бьющиеся в истерике кремлевские сидельцы, и производители бессмысленного “Спутника”, и назначенные гауляйтеры территорий? Вопрос – зачем же РФ так активно пропихивала “Спутник” по всему миру, раз его “самим не хватает”? Ответ прост: надеялись, что чем большему количеству стран удастся его впарить – тем больше будет шансов, что его “признают” в мире. Расчет понятный – но и он, похоже, не оправдывается.

Я бы предложил в ответ просто перевернуть доску: официально признать очевидное – что вакцины не помогают от ОРВИ (как, собственно, с самого начала всем было понятно), остановить производство, всем сказать “спасибо”, заплатить неустойку Аргентине, еще 60 странам (бабок-то немеряно, расплатиться легко) – и, в общем, выйти из этого мирового безумия с гордо поднятой головой. Параллельно объявить в стране вакцинацию полностью добровольной, заодно разрешить поставки в Россию всех западных Модерн и Пфайзеров – пусть кто хочет, прививается чем хочет, но за свой счет.

Ну и как последний аккорд – расширить сеть ковидных госпиталей по стране, нанять туда персонал, увеличить финансирование здравоохранения – пусть особо впечатлительные граждане лечатся на здоровье. Деньги взять из программы по разработке танков Армата – все равно этот танк нахрен никому не нужен и это совершенно пустой перевод средств буквально в никуда.

Вот и всё. Жаль, что ничего этого не будет.