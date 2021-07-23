 

Рак оказался ключевым фактором риска смертности от COVID-19 у пациентов моложе 45 лет

23.07.2021, 12:16, Разное
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В ходе исследования специалисты проанализировали медицинские карты более 9,8 тысячи пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в период с марта по сентябрь 2020 года. Ученые сопоставили данные о смертности больных и хронических заболеваниях, которые были диагностированы до заражения.

Авторы исследования выделили 36 различных состояний, которые имеют наиболее сильную связь с осложнениями и смертностью при COVID-19​. У пациентов до 45 лет ключевыми факторами риска оказались онкологические заболевания в анамнезе — у таких больных более чем трехкратная вероятность летального исхода. Также значительно ухудшают шансы на выздоровление хронические неврологические расстройства, ишемическая болезнь сердца, гематологические и эндокринные заболевания.

Примечательно, что связь онкозаболеваний с повышенным риском смертности была выявлена только у молодых пациентов, у пожилых людей она была значительно слабее.

Ученые также обнаружили, что COVID-19 представляет большую угрозу для людей с психическими заболеваниями, в том числе шизофренией, и нарушениями развития. В исследовании подтвердился и влияние принадлежности к расе и этническим группам: самый высокий риск смертности от коронавирусной инфекции был выявлен у азиатов, хотя в этой когорте их было немного, всего 4,1%. На втором месте — чернокожие пациенты, на третьем — латиноамериканцы.

Ранее ученые из Оксфордского университета проанализировали показатели госпитализации и смертности жителей Англии, которые включены в реестр пациентов с проблемами обучаемости, в том числе люди с синдромом Дауна и детским церебральным параличом. В среднем риск госпитализации у таких людей был в 5,3 раза выше по сравнению с пациентами, у которых нет таких заболеваний. Вероятность летального исхода — в 8,2 раза выше.

Особенно шокировали исследователей показатели смертности среди людей с синдромом Дауна — вероятность умереть от COVID-19 у них в 36 раз превышает риски людей без этого этого диагноза.



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