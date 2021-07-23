Таран: Интересно, какую должность получит Меркель в российских энергетических компаниях после того, как уйдет с должности канцлера?

Пока вы обсуждаете пакт Байдена с фрау Риббентроп, я вам еще хороших новостей принес. На самом деле нет. Мы получили очередной геополитический удар по Украине.

Германия требует от Украины имплементировать “формулу Штайнмайера” в украинское законодательство. Говорят, это необходимое условие для урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомню, формула предусматривает сначала амнистию боевикам, затем проведение выборов в ОРДЛО. Образование боевиками (зачеркнуто) новоизбранными депутатами органов власти и только потом (!) передачу контроля над границей украинской стороне!

Так вот. Напомню фрау Риббентроп, что для того, чтобы остановилась украинско-российская война, этого точно не нужно делать.

Нужно усилить санкции против России, заблокировать запуск “Северного потока – 2”, предоставить Украине летальное оружие и другую реальную помощь. А то, что сейчас делает Германия, это потакание агрессору и побуждение к дальнейшему росту агрессии на востоке.

Думаю, в рамках большой сделки между США – Россией – Европой именно Германии отвели роль стать адвокатом и главным лоббистом России в Европе. Все логично – через пару месяцев Меркель уходит на пенсию. Поэтому может делать различные кульбиты. Дорого.

Интересно, какую должность получит Меркель в российских энергетических компаниях после того, как уйдет с должности канцлера? С подачи Путина какой наблюдательный совет возглавит?

Ну что же, ждем ответа Зеленского. Если он снова проглотит эту пощечину и начнет готовиться к имплементации “формулы Штайнмайера”, нас ждет горячая протестная осень.

Точки над “и” расставит встреча Байдена и Зеленского. Наблюдаем и готовимся.

P.S. И прошу не писать “прекратите антизападную истерию” или “это предшественники виноваты”. Констатировать предательство – это не истерия. Это значит – готовиться.

Что касается степени вины – то каждая ошибка имеет фамилию, имя, отчество. И я точно знаю, что такие геополитические удары по Украине продолжаются последние два года. А война продолжается – семь.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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