Подходы Путина не укладывались у Трампа в голове – Болтон

“Он рассматривал отношения с другими странами через призму собственных личных отношений с лидерами этих стран. В частности, с противниками, был ли это Путин, Си Цзиньпин из Китая, Ким Чен Ын из Северной Кореи или [Реджеп] Эрдоган из Турции. И он действительно думал, что если его личные отношения, ну, например, с тем же Путиным, – нормальные, то и отношения между США и Россией тоже в порядке”, – сказал американский политик.

Он отметил, что “всегда есть личный компонент в международной дипломатии, и было бы ошибкой не понимать это”.

“Но когда ты имеешь дело с Владимиром Путиным – невзирая на то, нравишься ты ему или нет, – он будет продолжать действовать так, как ему кажется, того требуют российские национальные интересы. Он знает, чего хочет, знает, что, как ему кажется, он должен делать. И продолжает это делать. И такой подход просто не укладывался у Трампа в голове”, – объяснил Болтон.

По его словам, “было очень неловко” наблюдать, как Трамп вел переговоры с иностранными лидерами, отметив, что Трампу “инстинкт бизнесмена” подсказывал, что в политике тоже есть пространство для сделки.

“Что именно Трамп мог предложить Путину? К сожалению, я не могу ответить. Просто потому, что они так никогда и не дошли до обсуждения каких-то конкретных вещей”, – подчеркнул Болтон.

Контекст:

Трамп был президентом США с января 2016 года по январь 2020-го.

С Путиным он встречался в полном формате 16 июля 2018 года в Хельсинки (переговоры президентов длились 2 часа 10 минут) и на саммите G20 в японской Осаке в июне 2019 года (общение продолжалось полтора часа).

Джон Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам на тот момент главы Белого дома Дональда Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном “очень большие ошибки” и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

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