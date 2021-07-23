В детском спортлагере в Прикарпатье, где отравились 18 человек, нашли 62 нарушения

Предварительный диагноз пострадавших – “острый гастроэнтероколит”. У пострадавших зафиксированы общая слабость, тошнота, боли в животе.

“По состоянию на 8.00 23 июля 2021 года всего госпитализировано 18 человек, из них 16 детей до 16 лет. Все пострадавшие – в удовлетворительном состоянии”, – сказано в сообщении.

Всего в комплекс “Тайны Карпат” прибыли 215 детей в возрасте от 6 до 16 лет, а также взрослые – 22 родителя и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Госпродпотребслужба в ходе проверки заведения обнаружила 62 нарушения. В частности, отель не входит в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей. При этом во время заезда от детей не требовали медицинских справок.

“Однако в значительной степени есть вина и организаторов детского отдыха, которые не проверили, в каких условиях будут отдыхать дети”, – говорится в сообщении.

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