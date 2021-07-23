“Мой мир, мое счастье, моя вселенная”. Собчак показала полуголого мужа и рассказала о чувствах к нему

“Раньше я думала что со мной что-то не так,а потом я встретила тебя и поняла, что “не так” – это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная – все это в тебе. С днем рождения”, – написала она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

23 июля Богомолову исполнилось 46 лет. Собчак 5 ноября исполнится 40.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

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