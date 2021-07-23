 

Niezalezna – в Польше признали, что «Северный поток — 2» стал победой Москвы

23.07.2021, 12:08, Новости дня
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«Сегодня мы практически уверены в том, что РФ одержала победу в строительстве «Северного потока — 2», признал пресс-секретарь польского президента Бартош Спыхальский. В таком исходе дела он обвиняет Германию и утешает поляков тем, что в плане энергетической безопасности положение Польши сегодня намного лучше, нежели в 2014 году, когда принималось решение о строительстве этого газопровода, пишет Niezalezna.


Reuters

При составлении совместного заявления Украины и Польши, в котором говорится, что отказ от попыток остановки газопровода значительно углубляет кризис, а предложенные западными странами гарантии недостаточны, консультировались с президентом Польши Анджеем Дудой, заявил пресс-секретарь польского главы Бартош Спыхальский. 

«Сегодня мы практически уверены в том, что РФ одержала победу в строительстве «Северного потока — 2», — заявил он, ссылаясь на заявление, подписанное министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Более того, во вчерашнем документе главы МИД Польши и Украины призвали США и Германию предпринять шаги по поиску ответной реакции на назревающий кризис безопасности в регионе, единственным бенефициаром которого на настоящий день выступает Россия, пишет Niezalezna.

Спыхальский отметил, что решение о строительстве «Северного потока — 2» было принято через несколько месяцев после нападения РФ на Украину. «Благодаря этому проекту РФ будет оказывать серьёзное влияние на европейский газовый рынок и прежде всего — зарабатывать на нём», — пояснил политик. «Мы и далее убеждены, что «Северный поток — 2» выступает доказательством нарушения Германией европейской солидарности в плане совместной энергетической политики», — добавил он. 

По его мнению, сегодня благодаря инициативе Трёхморья* Польша находится в гораздо более выгодном положении, нежели в 2014 году. «Не только Польша видит угрозы, которые представляет собой сегодня «Северный поток — 2», но и многие другие страны Центральной и Восточной Европы. Мы должны сотрудничать, мы должны строить общую инфраструктуру, чтобы быть в большей безопасности», — резюмировал пресс-секретарь президента Польши.

* «Инициатива трёх морей», также известная как «Трёхморье», представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе (прим. ИноТВ).



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