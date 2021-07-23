 

В России за сутки выявили 23,8 тысячи новых случаев коронавируса

23.07.2021, 12:04, Разное
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Во всех 85 регионах России за минувшие сутки было выявлено 23 811 новых случаев коронавируса. Летальных случаев, согласно данным официальной статистики, за тот же период – 795. Одновременно с этим 22 547 человек смогли выздороветь.

На первом месте по темпам прироста больных по-прежнему находится Москва, где было выявлено 3425 случаев заражения. На втором месте идет Московская область с 1965 пациентами. Практически впритык к Подмосковью идет Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 1940 больных ковидом.

В общей сложности за весь период наблюдений болезнь поразила 6 078 522 человек. Из них 5 450 004 успели выздороветь. Сообщается о 152 296 погибших.

Последние данные о скорости распространения коронавируса в России позволяют экспертам делать осторожные прогнозы о возможном снижении темпов заболеваемости. Впрочем, очень многое зависит от самих людей. Помочь побороть болезнь можно пройдя вакцинацию и ответственно соблюдая эпидемиологические правила и ограничения.

Получить вакцину можно абсолютно бесплатно. Препарат поможет избежать заражения или, в крайнем случае, оградит человека от тяжелейших последствий болезни. Во многом именно от показателя процента вакцинированного населения зависит то, насколько быстро власти смогут отменить ограничительные меры.



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