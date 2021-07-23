В России за сутки выявили 23,8 тысячи новых случаев коронавируса

Во всех 85 регионах России за минувшие сутки было выявлено 23 811 новых случаев коронавируса. Летальных случаев, согласно данным официальной статистики, за тот же период – 795. Одновременно с этим 22 547 человек смогли выздороветь.

На первом месте по темпам прироста больных по-прежнему находится Москва, где было выявлено 3425 случаев заражения. На втором месте идет Московская область с 1965 пациентами. Практически впритык к Подмосковью идет Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 1940 больных ковидом.

В общей сложности за весь период наблюдений болезнь поразила 6 078 522 человек. Из них 5 450 004 успели выздороветь. Сообщается о 152 296 погибших.

Последние данные о скорости распространения коронавируса в России позволяют экспертам делать осторожные прогнозы о возможном снижении темпов заболеваемости. Впрочем, очень многое зависит от самих людей. Помочь побороть болезнь можно пройдя вакцинацию и ответственно соблюдая эпидемиологические правила и ограничения.

Получить вакцину можно абсолютно бесплатно. Препарат поможет избежать заражения или, в крайнем случае, оградит человека от тяжелейших последствий болезни. Во многом именно от показателя процента вакцинированного населения зависит то, насколько быстро власти смогут отменить ограничительные меры.