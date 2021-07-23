Мнение: Отчет

Итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса “Спутник V” будут подготовлены к октябрю. По остальным российским вакцинам их подготовят к концу 2021 – началу 2022 года, сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

То есть, власть особо и не скрывает, что миллионы уже вакцинированных стали фактически испытуемыми. На которых проводились опыты. Иначе понять происходящее не получается.

Более того – если результаты исследований опубликуют в октябре, а по другим вакцинам и того позже, то все заявления о безопасности снадобий – ложь. Хотя бы потому, что это было неточно.

В Нюрнбергской декларации право на добровольное информированное согласие является базовым. Обманывая людей, власть и ее подручные заведомо нарушили все нормы права, так как утверждение о безопасности не базировалось ни на чем, кроме руководящих указаний. И чем это отличается от Освенцима?

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