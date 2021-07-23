 

Лавров заявил о невозможности втянуть Россию в дорогостоящую гонку вооружений

23.07.2021, 11:34, Новости дня
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Россия не даст втянуть себя в новую затратную гонку вооружений, у страны уже есть все необходимое, чтобы себя защитить, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил, выступая в ходе вебинара «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы» на площадке «Единой России», что «мы не будем принимать во внимание всякие угрозы и ультиматумы, кроме того, что будем им решительно противостоять, но укрепляя свой суверенитет», Москва не будет «скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации», не допустит вовлечения РФ в гонку вооружений, передает РИА «Новости».

«Нас этим часто пугают, в том числе некоторые оппозиционеры внутри страны, не допустим вовлечения РФ в новую затратную гонку вооружений. У нас уже есть все, что необходимо для того, чтобы себя защитить», – добавил он.

Он указал, что есть голоса, их немного, «но они достаточно громко озвучивают определенные мысли, суть которых заключается в том, что надо просто замириться с Западом на тех условиях, которые он предлагает, и тогда все у нас будет хорошо – и санкции отменят, и заживем на радость самим себе».

«Я убежден, не просто убежден, а у нас есть уже опыт 1980-х-начала 1990-х, что любые односторонние уступки с нашей стороны будут расценены исключительно как слабость. Как наши партнеры умеют это делать – они любые односторонние уступки прикарманивают и затем выдвигают все новые и новые неприемлемые требования. Поэтому мы будем проводить самостоятельную, национально ориентированную и прагматичную внешнюю политику», – сказал Лавров.

Напомним, Сергей Лавров входит в общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Ранее глава МИД заявил о попытках Запада расшатать ситуацию в РФ перед выборами.



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