Аргентина пожаловалась на проблемы с поставками «Спутника»

Советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку вакцины «Спутник V» из-за задержек в поставках.

«Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18 734 185 доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента, информирует La Nacion.

Никколини добавила, что власти страны все еще ждут график поставок в июле. «В какой-то момент мы могли рассмотреть возможность получить больше доз первого компонента, чем второго или другие варианты, но сейчас нам срочно требуется партия второго компонента. На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва», – говорится в письме.

Однако позже Никколини в эфире радиостанции Radio Con Vos заявила, что ее письмо не должно восприниматься как угроза, и стороны находятся в постоянном контакте. «Я хочу подчеркнуть, что отношения и сотрудничество между двумя странами находятся сейчас на очень хорошем уровне, несмотря на трудности, с которыми они (Россия) сталкиваются сейчас (в вопросах поставок) не только нам», – сказала Никколини, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной «Спутник V» будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. По данным правительства республики на 22 июля, страна получила 9 375 670 доз первого компонента «Спутника V» и 2 493 160 второго. В июне аргентинская лаборатория Richmond начала местное производство «Спутника V» с использованием активного компонента, который присылается из России.